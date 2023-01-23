『未使用 印傳屋 印伝 リカレア 雪の結晶 ショルダーバッグ レザー 鹿革 黒【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 05時 41分に出品され03月06日 05時 41分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在792件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 甲州印伝 INDEN-YA 印傳屋 印伝

LICALEA リカレア 雪の結晶 鹿革 ショルダーバッグ

ポシェット 斜め掛け ショルダーバッグ 手提げバッグ

敬老の日 ギフト プレゼント

日本製





古来より豊作 の兆しと信じられ、めでたい風流として愛された雪。結晶は６片からなり、六花(りっか)と呼ばれました。そのさまざまな模様を、更紗と漆で表現した「LICALEA〈リカレア〉」。



漆黒の鹿皮に雪の結晶が映えるとても美しいバッグです。





・外側にファスナー式ポケットが付いています。

・紐の長さも４段階に調節でき便利です





▼サイズ

高さ19.5cm

横幅27cm

マチ7cm

ショルダー135cm



※素人採寸ですので誤差がある可能性があります。



▼カラー

ブラック ホワイト 黒白



▼素材

レザー 本革



▼状態

未使用品です。

プレゼントで頂きましたが、

使わずに保管していました。





☆ご注意点☆

◎あくまで一度人の手に渡った中古品になりますので、

中古品であるある事をご理解頂き購入をお願い致します。



◎汚れやキズ等の商品の状態を購入前に画像でご確認下さい。



◎画像に写りきらない細かなキズ、汚れ等がある可能性もございます。



※気になる事があれば、お気軽にご連絡下さいませ



フォーマル エレガンス カジュアル

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カラー···ブラック

素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: インデンヤ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 未使用 印傳屋 印伝 リカレア 雪の結晶



ショルダーバッグ レザー 鹿革 黒