『美品 コーチ トートバッグ ベージュ ソーホー F13733 レザー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 07時 28分に出品され03月27日 07時 28分に終了予定です。即決価格は9,126円に設定されています。現在960件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|コーチ
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落札価格9126円
960 入札履歴
終了
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