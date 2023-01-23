『モンクレール ダウン ベスト アウター メンズ レディース 正規品確認済み 美品【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 08時 27分に出品され04月01日 08時 27分に終了予定です。即決価格は12,753円に設定されています。現在216件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モデル···GUI GILET

国内正規品

カラー···レッド

サイズ···4

身幅 約55cm

着丈 約66cm

素人採寸につき多少の誤差がございます。

参考価格129800円



1980年代に人気を博したアウターのフォルムをベースに製作された＜MONCLER（モンクレール）＞の『GUI』。超軽量ファブリックが採用され、スタイリッシュな見た目と保温性を併せ持ちます。着ぶくれしにくい軽やかな着心地も魅力。季節の変わり目に便利なアイテムです。



数年前にバイマにて購入し数回着てクローゼットに保管していたダウンベストです。

使用感も少なく美品ですが中古品につき神経質な方はご遠慮ください。

モンクレールは偽物も多いので本物を購入したい方は是非ご検討よろしくお願い致します。

正規品確認済み（9枚目画像参照お願い致します）



胸のモンクレールワッペンも目を引きます。



ニット、スウェット、パーカー、ロンT、tシャツによく合います。



メンズ レディース で着ても良いかと思います。



他サイトでも出品してますので突如削除する時もありますのでご了承の程よろしくお願い致します。



発送は小さく折り畳んでの発送になりますのでご了承の程よろしくお願い致します。



他にもモンクレール、グッチ、バーバリー、バレンシアガ、ディーゼル、ルイヴィトン

ストーンアイランド、プラダ、ノースフェイス、ジミーチュウ、フェンディ、ジーニアス

など出品してますので機会があればご覧になってください。





※画像の純正ハンガー、ガーメントケース、紙タグは付属しません。



モデル···GUI

カラー···レッド

柄/種類···マットナイロン

素材(詰め物)···ダウン

フード···フードなし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ モンクレール ダウン ベスト アウター メンズ レディース 正規品確認済み 美品