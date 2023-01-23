『2個セットBomber duo 12インチ ウーハーボックス スピーカーセット【お歳暮】』はヤフオクでから04月25日 18時 47分に出品され04月25日 18時 47分に終了予定です。即決価格は14,076円に設定されています。現在500件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 セット内容

Bomber Duo 12インチ スピーカー x2

カンタン ウーハーボックス 12インチ x2





Bomber コアキシャル ドライバー ミッド スピーカー 200W 8オーム



定格入力(RMS) 200W

インピーダンス 8Ω

能率 93.5 dB/SPL

応答周波数 40Hz~20kHz

寸法(LXAXP) 305x 156 x 124mm

重量 2.76kg



Bomber 12inch ウーファー スピーカー

外向きオーディオやホームオーディオ、カーオーディオにオススメです。



ウーハーボックス 12インチ カースピーカー カンタンボックス ブラック

12インチ(30cm)ウーハー1発用ポーテッドボックス



ブラック



サイズ: 高さ368mmｘ幅418mmｘ奥行き375mm

材質: MDF＋カーペット

板厚: 15mm(外側)、18mm(バッフル)

容量: 40L

ウーハー取付穴径: 280mm

ウーハー取付奥行き: 325mm



付属品: ネジ、木工用ボンド、英語取説

組立取説は英語表記ですが、図解されているので英文を読む必要はありません。



カラーボックスと同じように簡単に組み立てられます。

MDFはすべてカット済みで、ネジ穴にはネジ受けも取り付けられています。

カーペットとMDFは既に貼付け済みですので、折り目のとおり折るだけです。



海外輸入品となるため商品の箱に汚れや傷、凹み等がある場合があります。

商品本体にも、工場出荷時の細かな傷や塗装ハゲがある場合がございます。



商品の使用に影響が出る場合は交換を致します。

商品自体は新品、未使用になります。

他多数サイトで出品しているため在庫がないことがあります。





購入後のアフターサポートは行っておりません。





取り付け後の商品の不具合につきましては、ご対応致しかねます。

※取り付けは専門ショップで行う事を推奨致します。





ご理解の程よろしくお願い致します。



※北海道、中継料発生地域、離島、沖縄へは見積後に専用出品での対応となります。ご購入前にコメントしてください。 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>車>>>カーオーディオ 商品の状態: 新品、未使用

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12インチ ウーハーボックス スピーカーセット