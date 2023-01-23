『 レア THE REAL MCCOYS 千鳥柄 ワークシャツ ネルシャツ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 07時 25分に出品され03月06日 07時 25分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在874件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 完売品 レア

THE REAL MCCOYS

リアルマッコイズ

ジョーマッコイ

サイズ 17 XL 程度

身幅 55㎝

着丈 74㎝

肩幅 45㎝

袖丈 65㎝ くらいです





数回 着用してますが

目立つダメージはありません

新品とは違い弱冠の使用感あります



あくまでも使用済 中古品の

ご理解の程お願いします

細かい点が気にならられる場合

お互いのため ご遠慮くださいませ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ザリアルマッコイズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 完売品

レア

THE

REAL

MCCOYS

千鳥柄 ワークシャツ ネルシャツ