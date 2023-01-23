『JEREMY SCOTT / ピンクニット 青山テルマ着用【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 22時 28分に出品され05月04日 22時 28分に終了予定です。即決価格は43,333円に設定されています。現在990件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 JEREMY SCOTT / ピンクニット 新品 未使用







青山テルマ着用、SOMIのDUMB DUMB衣装の色違いです。



服の系統が変わったので出品します。

1枚目の衣装です。

日本未入荷のため、取り寄せて購入しました。

定価:10万



JEREMY SCOTT

エスターキム着用

青木テルマ着用

SOMI着用

DUMB DUMB

韓国

K-POP

NEW JEANS

(G)I-DLE





韓国系アメリカ人アーティスト エスター・キム（Esther・Kim）が生んだ 韓国女子に大人気のうさぎの キャラクター エスターバニー ×ガールズバンド CHAIのコラボグッズ



カラー···ピンク



素材···アクリル/レーヨン(化繊) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ジェレミースコット

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ JEREMY

SCOTT

/

ピンクニット

青山テルマ着用