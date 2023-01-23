『ORCIVAL カットソー ベージュ サイズ4【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月13日 13時 56分に出品され04月13日 13時 56分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在526件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ORCIVAL

カットソー

ベージュ

サイズ4



比較的美品になります。

室内で1.2回短時間着用したぐらいです。





購入したものの、サイズが主人には大きかった為泣く泣くの出品です。



主人は、173cm、62kg前後の中肉中背です。





袖丈···長袖



カラー···ベージュ



柄・デザイン···無地



肩幅···49cm

身幅···54cm

袖丈···58cm

着丈···64cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: オーシバル

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ORCIVAL

カットソー ベージュ サイズ4