『HERMES エルメス バーキン25 ニロティカス ローズシェヘラザード【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 08時 22分に出品され05月05日 08時 22分に終了予定です。即決価格は1,552,500円に設定されています。現在843件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HERMES エルメス バーキン25 ニロティカス ローズシェヘラザード





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エルメスのバーキン25です。

クロコダイル（ニロティカス）×ピンクカラーがとてもラグジュアリーな印象です。





▼商品状態

バッグ表面全体にシミがございます。

そこ以外は擦れなどもなく全体的に綺麗な状態です。



▼サイズ

約 18.0×25.0×13.0 cm

（高さ×幅×マチ）



▼カラー

ローズシェヘラザード

ピンク

シルバー金具



▼付属品

箱（破損あり）

レインカバー

保存袋

カデナ・鍵



▼製造刻印

□K



▼購入先

ブランド正規店、又は

AACD日本流通自主管理協会

ATF全国質屋ブランド品協会認定の古物市場です。

100％正規品になりますのでご安心ください。





HERMES バーキン ハンドバッグ クロコダイル 正規品

#29713 #ccoo 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ HERMES

エルメス

バーキン25

ニロティカス

ローズシェヘラザード