『70s ウールテーラードジャケットusa製【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 06時 04分に出品され03月04日 06時 04分に終了予定です。即決価格は20,298円に設定されています。現在452件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1年前に祐天寺の古着屋で購入。

ファッションの趣味や髪型が変わり自分はもう着ないと思ったので出品します。



他にデザインでとても気に入ってたのですが、実際に着用してくださる方の手に渡った方がこの服も幸せだとおもったのでこの手の服が好きな方はぜひ。



タグが少なくて細かい判断はできないのですが、おそらく70〜80sのものだと思います。



タグには「MADE IN U.S.A.」の表記



普通のテーラードにはない襟の形と裾のリブが特徴です。



フロントからバックに繋がるスリッドのようなものは肩パッドのような役割をしていて、そのままポケットにも繋がっています。



本当は実際に着用していただきたいくらいかっこいいです。



中は大胆な赤が効いています。

キルティング＋ウールなのでテーラードなのにとてもあったかいです。



肩幅:50cm

袖丈:60cm

着丈:59cm

身幅:55cm



素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。



このジャケットのかっこよさをより伝えるために最後に私の着画を添付しています。見にくいですがぜひ見てみてください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 70s

ウールテーラードジャケットusa製