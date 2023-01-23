『【CANADA GOOSE】カナダグースユニセックスフェーバーボンバー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 20時 18分に出品され03月25日 20時 18分に終了予定です。即決価格は34,848円に設定されています。現在641件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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☆ビショプ神戸店にて購入

インナーダウン着用などオススメ

女性の方にも是非！





カラー ネイビー



ポケット 前面×4

右腕×1

内側×1



サイズ S



着丈 約64センチ

肩幅 約50センチ

袖丈 約67センチ

身幅 約59センチ

※素人採寸ご理解ご了承願います。



①送料無料

②コメントなし購入可

③新品未使用 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【CANADA

GOOSE】カナダグースユニセックスフェーバーボンバー