『【激渋 70s vintage adidas ボストンバック 英国製】【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 08時 59分に出品され03月08日 08時 59分に終了予定です。即決価格は35,000円に設定されています。現在764件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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〇アイテム

1970年代 ビンテージ アディダス イギリス製 ボストンバック Duffle Gym Bag

希少なブルーのレザー調バッグです！

年代物かつヨーロッパでの展開が主なアイテムですので、中々お目にかかれないですので、気になる方は是非よろしくお願い致します！



70年代〜80年代、英国アディダスの製造を請け負っていたPETER BLACK、ピーターブラック社製。日本で言うデサント的な立ち位置です！秀逸なデザインと丈夫な作りから現在価格の高騰やキムタクさんも愛用した型です！

カラーは人気のブラウンになります。



○サイズ

※自身の物と比較して下さい

※ 素人採寸の為多少の誤差有



幅51

奥行き25

高さ33+14



○カラー

ブルー 青 水色 ライトブルー ネイビー 紺 ブラック 黒



○コンディション

画像にてご確認お願い致します。



※ あくまで 古着です。多少の着用感や細かな汚れなどがある場合があり、使用感は人によって感じ方に差があるので、気になる所があれば購入前に質問してご納得の上、ご購入ください

※神経質な方のご購入NG

※素人検品の為、万が一見落としがございましたらご了承下さい

※古着にご理解ある方、さらに上記の内容にご理解頂ける方のみのご購入お願いします



常田大希 在原みゆ紀 カートコバーン 小松菜奈 菅田将暉 Y2K 90s 80s 70s ヴィンテージ ビンテージ アメカジ 古着 レトロ ヨーロッパ古着 トラッド ストリート 当時物 デッドストック ロゴ USA製 デザイン 個性的 派手 特徴的 珍しい パッチワーク 刺繍 トラックジャケット ジャージ ゲームシャツ ユニフォーム ブロークコア ノームコア 髭 ヒゲ 蜂の巣 ハチノス アーカイブ archive 好きにアイテム出品中 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アディダス

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