『vancer arbiter studio akitsu 1個【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 16時 32分に出品され03月14日 16時 32分に終了予定です。即決価格は13,400円に設定されています。現在139件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 自分用と予備を注文したので出品です。

写真は3個映ってますが、1個なので注意してください。

予備で買ってる物なので、新品・未使用です。



【数量と状態】

新品未開封の1個です。



【デザインと機能】

シルバーの洗練されたデザインは、どんなデスク環境にもマッチします。高性能なマウスをお求めの方におすすめです。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 新品、未使用