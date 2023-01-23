『50s rayon gabardine jacket 絣柄 レーヨンギャバ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 20時 58分に出品され03月17日 20時 58分に終了予定です。即決価格は27,081円に設定されています。現在236件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 50年代のレーヨンギャバジンジャケットです。

単色と絣柄のリバーシブルです。

絣の方は、ブロックチェックのような柄に青の

絣糸が使われています。

単色はなんとも言えない上品な色合いです。



《サイズ》

着丈:61cm

肩幅:49cm

身幅:60cm

袖丈:61cm



気に入っていただけた方はこの機会に是非。



折り畳んでの梱包となりますことをご了承願います。

発送は迅速に対応させていただきます。

ご検討よろしくお願いいたします。



※古着商品の為、返品、交換、クレーム等はお受けできません。予めご了承ください。

※状態は商品説明や画像により記載しておりますが、全てを記載することは中古品の特性上困難です。ご不明な点やご質問がございましたらお気軽にお問い合わせください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 50s

rayon

gabardine

jacket

絣柄

レーヨンギャバ