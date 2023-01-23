『【希少】バーバリー ラムレザー トレンチコート ノバチェック カーキ 本革【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 19時 03分に出品され03月17日 19時 03分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在960件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バーバリー

ラムレザー トレンチコート



■サイズ：38

肩幅：38

身幅：45

着丈：89

そで：61

※平置きにて採寸を行っております。多少の誤差はご了承ください。



【状態】

⚠️レザー部分の袖、襟、身ごろなどに色ムラや色褪せ、シワのあるお品物です。

パキッと跡がついている感じではなく、グラデーションになっています。



裏地のチェック生地には多少の擦れはありますが、シミ汚れのない状態です。



経年による味わいがお好きな方へ。

ツレや破れなどはなく、手触りも良いので、まだまだご愛用いただけるお品物です。



普通じゃ物足りない！クセありの他とは違う着こなしの好きな方、長く愛でてくださる方におすすめです。

サクッときてください。めちゃくちゃハンサムです。



大切にしてくださる方の元へお譲りできますと嬉しいです✨



✅アウター続々

#【アウター】suzycloset



✅出品中一覧

#Suzy_closet



・発送は平日の1〜3日以内を心がけています（土日祝お休み・その他プロフで告知）

・複数のご質問はまとめてくださいますと助かります＾＾

・希望価格は具体的な金額でお手柔らかにお願いいたしますm(_ _*)m



カラー···グリーン



肩幅...38cm

身幅...45cm

袖丈...61cm

着丈...89cm



42_041010059378_ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【希少】バーバリー ラムレザー トレンチコート ノバチェック カーキ

本革