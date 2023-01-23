『美品✨ PORTERポーター タンカー ヘルメットバッグ ブラック L【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 04時 43分に出品され03月18日 04時 43分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在387件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 只今期間限定の希望額セールSALE中ですので、

お気軽に値下げ交渉受付中です◎

鑑定済みの為、確実に正規品でございます♪

匿名で即日発送させて頂きますので、

ご安心して購入頂けます。



【ブランド】

PORTER

ポーター



【アイテム】

吉田カバン Lサイズ 大容量 A4 PC

パソコン ブリーフケース ビジネスバッグ

ショート ヘルメットバッグ ハンドバッグ

タンカー ブラック オレンジ ナイロン

大人気 ビジネス 通勤 出張



【カラー】

ブラック 黒



【素材】

タンカー ナイロン



【サイズ】

縦幅:約32cm

横幅:約40cm



平置き実寸。

多少の誤差は予めご了承ください！



【状態】

多少の使用感はございますが、全体的に綺麗な状態ですので、まだまだご使用いただけます！

しっかり検品しておりますが見落としあるかもしれません、ご理解の程よろしくお願いしますm(._.)m



【購入元】

大手リサイクルショップ

オークションストア

鑑定済み正規品になります！



【配送】

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

【その他】

・出品物に対するご質問・状態確認などは必ず購入前にお願いします。

・商品状態は出来る限り現状をお伝えしておりますが、あくまでも出品者側の主観によるものです。

USED商品であることをご理解いただいた上で、ご購入いただきますようお願いします(>_<) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 美品✨

PORTERポーター

タンカー

ヘルメットバッグ

ブラック

L