『〈ダントン〉トートショルダー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 02時 22分に出品され03月30日 02時 22分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在462件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 実用性に優れた2WAYトート



■デザイン

手にフィットする厚みのあるハンドルと、取り外し可能なショルダーストラップ付きの２WAY仕様でお使いいただけるトートバッグ。開口部は天フタ付きのファスナー開閉。内側にファスナー開閉のメッシュポケットを配備しています。



■サイズ

財布、携帯、ポーチなど身の回り品を入れてのお持ち歩きにちょうど良いサイズ。広めのマチ幅をとることで見た目以上の容量を確保しています。



■素材

軽い素材感とコーデュラの強度を持つ、デイリーユースに最適な500デニールのコーデュラナイロンを使用。



■メーカー品番

LE-MARAIS







カラー···ブラウン



素材···ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ダントン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 〈ダントン〉トートショルダー