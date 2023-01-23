『LOUIS VUITTON ATTRAPE-RÊVES 香水 7.5mL×4本【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 21時 49分に出品され03月21日 21時 49分に終了予定です。即決価格は18,400円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 六本木ヒルズのルイヴィトンで購入したものです。

4本のうち1本のみ少し使用しています。3本は未使用です。

トラベルスプレーは外に持ち出していません。



他のサイトでも出品していますので、売り切れの際はご容赦ください。



アトラップ・レーヴ

オードゥパルファン 香水 フレグランス



【高級感あふれるデザイン】

LOUIS VUITTONのATTRAPE-RVESは、洗練された円筒型のパッケージに収められています。上質な素材感とシンプルなデザインが特徴で、インテリアとしても映えるアイテムです。



【ユニセックスの香り】

この香水はユニセックスで、男女問わず楽しめるフレグランスです。多様なシーンで使えるため、ギフトにも最適です。



【内容量7.5mL×4本】



- ブランド: LOUIS VUITTON

- 製品名: ATTRAPE-RVES

- パッケージタイプ: 円筒型

- 内容量: 7.5mL×4本

- 香水の種類: ユニセックス



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ルイヴィトン