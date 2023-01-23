『Christian Dior ディオール ジャドール タンクトップ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 06時 59分に出品され03月19日 06時 59分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在459件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらの商品、希望額でのお値下げも可能な場合がございますので是非コメントでお知らせくださいm(_ _)m



これからもたくさん着ていただける綺麗なお品になりますが、素人の自宅保管で検品ですのでその点ご了承ください✨️

撮影小物類は付きません✨️





発送はコンパクトにさせていただいておりますm(*_ _)m

畳みジワはご容赦ください✨️



○サイズ

表記はありませんがMサイズくらいです



〇素材

コットン



Christian Diorのジャドールのタンクトップになります、特にダメージもなく比較的綺麗なお品になります、Diorのラインストーンが可愛らしいです✨️





比較的綺麗な状態で美品ですが

中古品という点をご了承ください✨️



他にも魅力的なブランド品を販売しています(*^^*)✨️



↓↓↓

#ブランドLINK





肩幅···34cm

身幅···35cm

袖丈···0cm

着丈···46cm



カラー···ピンク



柄・デザイン···プリント（ロゴなど）



カップ···カップなし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ Christian

Dior

ディオール

ジャドール

タンクトップ