『【美品 極上肉厚レザー】 バリー ショルダーバック コサッシュ シリンダー錠【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 09時 28分に出品され04月08日 09時 28分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在28件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただき誠にありがとうございます。





■商品説明

BALLY 希少モデル 肉厚本革レザー シルバー金具止め メッセンジャーバック クロスボディ ビジネスバック





■状態ランク SA



【状態ランクについて】

N…新品、未使用

S…未使用に近くキレイな状態

A…汚れ傷が少なく良い状態

B…多少の使用感、汚れ傷があるが状態

C…使用感、目立った汚れ傷が見られる状態





【商品状態】

僅かなコバひびがありますが、目立った傷や汚れもなくキレイなの商品状態です。

(コバひび画像17.18枚目)



※あくまでも中古ですので、ご理解頂いた上でご購入をお願いいたします。





■カラー

ブラック





■素材

本革 レザー





■サイズ

高さ 33㎝

横幅 32㎝

ショルダー紐長さ 85㎝～142㎝調整可能



※若干の誤差はご了承下さい













■購入先

大手オークションにて購入

真贋済み 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バリー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【美品

極上肉厚レザー】

バリー

ショルダーバック

コサッシュ

シリンダー錠