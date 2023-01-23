『Ferrari 308 GTB ツールドコルス 1/18 Ottomobile【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 21時 45分に出品され03月11日 21時 45分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在750件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



Ottomobile 製 1/18スケール、フェラーリ 308 GTB のラリー仕様のミニカーです。

1982年のツール・ド・コルスで総合2位を獲得したモデルです。



スポンサーであるパイオニアを始めとする幾多のデカールが、鮮やかな赤と青のカラーリングと共に再現されています。



また、オットモビル製ミニカーらしく、内装の造りも細かく出来ており、サベルトのシートベルトやメーター類、フェラーリお約束のシフトゲートや消火器、ロールバーなど随所に見どころがございます。



また、ルーフのアンテナは着脱可能になっており、梱包時は発泡スチロールの上ぶたの裏側へ、小さなビニル袋に入れて仮止め致します。



このモデルは、フランスのオットモビル公式サイトで新品を購入後、撮影で取り出した以外は空調付きの冷暗所にて保管していました。



コンディションは非常に良好な部類かと存じますが、素人による検品であることをご考慮頂き、ノークレーム・ノーリターンにてお願い致します。



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