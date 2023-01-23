『Awake ny ベースボールジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 22時 10分に出品され03月26日 22時 10分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在35件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド:Awake ny



サイズ:XL (着丈72センチ)



状態:左袖の部分に少し汚れがあります

それ以外の部分はかなり綺麗な状態です



サイズはXLですが着丈の調整ができ、袖も絞りが効いています。よければ採寸も記載しているのでご参考ください。

あくまでも中古品ですのでご理解の上ご検討，ご購入下さい。



※値下げ交渉可能です 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) カラー: レッド系/ブラウン系

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Awake

ny

ベースボールジャケット