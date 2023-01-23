『極美品♥️カルティエ マルチェロ・マストラインハンドバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから02月13日 15時 43分に出品され02月13日 15時 43分に終了予定です。即決価格は14,990円に設定されています。現在847件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質なレザー風素材】

このハンドバッグは、耐久性があり、上品なレザー風素材で作られています。日常使いに最適です。



【スタイリッシュなデザイン】

装飾的な穴とハンドルのデザインが特徴で、どんなコーディネートにもマッチします。カジュアルからフォーマルまで幅広く活躍します。



【ロゴのディテール】

バッグの側面には、刻印されたロゴがあり、ブランドの存在感を引き立てています。



- 色: 茶色

- ロゴ: 刻印されたロゴ

- デザイン: ハンドル付き、装飾的な穴

- 素材: レザーブラウン



サイズ…横 35.5

縦 20

マチ 11

ハンドル 30



画像が全てです

とても綺麗なお品です



細かい方のご購入はお控えくださいませ



ご覧いただきありがとうございます 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: カルティエ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品♥️カルティエ マルチェロ・マストラインハンドバッグ