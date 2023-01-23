『極美品♥️カルティエ マルチェロ・マストラインハンドバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから02月13日 15時 43分に出品され02月13日 15時 43分に終了予定です。即決価格は14,990円に設定されています。現在847件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|カルティエ
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落札価格14990円
847 入札履歴
終了
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