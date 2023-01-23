『レッドペッパー デニム【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 10時 28分に出品され04月29日 10時 28分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在281件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このデニムは、濃い青の色合いとワイドレッグスタイルが特徴です。カジュアルなコーディネートに最適で、さまざまなトップスと合わせやすいです。



【ダメージ加工】

膝部分にダメージ加工が施されており、トレンド感のあるスタイルを演出します。個性的な印象を与えるアイテムです。



【素材と快適さ】

金属製のボタンが使用されており、耐久性があります。デニム素材は柔らかく、動きやすさも兼ね備えています。



- 色: 濃い青

- スタイル: ワイドレッグ

- ダメージ: ダメージ加工あり

- ボタン: 金属製ボタン

- 穴: 膝部分に穴あり





28インチ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: レッドペッパー

カテゴリ ファッション

レディース

パンツ タグ レッドペッパー デニム