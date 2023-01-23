『綾野製作所 キッチンボード 食器棚【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 04時 21分に出品され03月14日 04時 21分に終了予定です。即決価格は17,700円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 日本の食器棚メーカー綾野製作所のキッチンボードです。約14年前に購入し使い勝手が良く気に入っていましたが、引越しに伴い出品いたします。長年使用していたので、細かいキズ・汚れ等がありますが、まだまだ使えそうです。



スライドドア、引出しのすべてにソフトクローズを採用。カウンターや家電収納の上面はモイスになっており、蒸気にも対応しています。コンセントは、上台2口、下台（炊飯器用）2口付き。

サイズ:W120Ｄ48Ｈ200

素人寸法ですので多少の誤差お許し下さい。

現在も使用しておりますので、購入者が決まり次第清掃し梱包します。



【汚れ、キズ】

1番下の引き出しに色移り（写真6）

電子レンジを置いていた後ろにキズ（写真7）

炊飯器を置いていた上と横に汚れ（写真8.9）

経年劣化によるネジを隠すキャップがいくつかひび割れ、１つ紛失（写真10）

本を立てていたための日焼け（写真11）

スライドレーン汚れ（写真12.13）

スライドドアの向かって右側が、ソフトクローズ機能のためのレーン端部分に亀裂が入っており、ソフトクローズが効かないようになっています。しかし閉まる時はそんなにうるさくはないです。（写真14）

あくまで中古品ですので、中古品にご理解ある方、ご購入よろしくお願いいたします。



【配送について】

・価格には梱包・発送たのメル便送25,400円を含んでおります。沖縄本島を含む離島には発送できません。ご了承ください

・大型家具につき返品、キャンセルは不可でお願いします。

・上下に分解して配送になりそうですので、購入者様宅への搬入後に組み立てが必要となります。組み立てが必要な場合は、購入者様から別途で当日ヤマトドライバーに約5000円（お支払い現金のみ）のお支払いが必要になるかと思います。

この内容をあらかじめご了承のほどよろしくお願いいたします。

引越しにつき、2024年11月15日までの出品となります。 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>キッチン収納>>>食器棚・キッチンカウンター 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アヤノセイサクジョ