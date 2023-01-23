『9389【美品・希少デザイン】フェンディ☆ズッカ柄人気カラーニットセーター【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 12時 43分に出品され03月10日 12時 43分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在127件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#古着屋あっと



90s 90年代 をはじめ、アウター や ジャケット など スウェット や パーカー をメインに メンズ から レディース まで揃えております！



▪️ブランド▪️



フェンディ



▪️サイズ表記▪️



Sサイズ相当



▪️サイズ実寸（cm）▪️



・着丈 58

・身幅 48

・肩幅 40

・袖丈 52



▪️カラー▪️



黒 灰 / ブラック グレー



▪️素材▪️



ポリエステル80%

ポリウレタン20%



▪️購入元▪️



ブランドリユース店

質屋・古物市場・ストア商品



▪️状態▪️



USED



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9389 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: フェンディ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 9389【美品・希少デザイン】フェンディ☆ズッカ柄人気カラーニットセーター