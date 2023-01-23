『再販なし CLEL クレイル モヘアブレンド シャギー デザイン ニット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 20時 53分に出品され04月20日 20時 53分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在276件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CLEL Mohair Blend Shaggy Design Knit /モヘアブレンド シャギーデザインニット



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素材にこだわりぬいた今シーズンマストな

鮮度抜群の長袖プルオーバーニットが完成

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《着るほどに暖かくなじむふんわりとした素材感》

アクリル素材をベースにモヘア混(ブレンド)した素材で編み上げたこだわりのニット生地を使用。程よい生地の厚さで暖かく、弾力性、伸縮性にも優れ、着心地は軽く、これからの季節には理想的です。起毛感もトレンドをおさえ、秋冬にはベーシックなアイテムだからこそ素材にこだわりました。無地のカラーは高級感があり、トレンドのアブストラクト柄は、人気のデザインこそ素材にこだわっている分差別化できる1枚に仕上がりました。また、ニット生地特有のチクチクした肌触りを抑えて、手洗いであればご自宅での洗濯が可能です。



【サイズ】XS

肩幅 54cm

身幅 57cm

着丈 63,5cm

若干の誤差はご了承ください。



●状態：

新品未開封です。



-【CLEL】New Item Release -



《シルエット・ディテール》

トレンドのアブストラクト柄や無地のカラーをモヘア混でふんわりと表現した2024AW新作長袖クルーネックニットプルオーバーが登場しました。どんなアイテムでも合わせやすいようなサイジングで程よいルーズなシルエット。オーバーサイズでインナーにシャツなどインしてももたつきがなく、定番のクルーネックはコーディネートしやすさが嬉しいポイント。



《トレンド感も持ち合わせた最旬長袖ニット》

メインアイテムとしてはもちろん、キレイめなシャツ、定番アイテムのタートル、ハイネックなどをインナーに忍ばせたレイヤードスタイルや、今シーズン人気の合皮ブルゾンやダウンを上からラフ重ねた着こなしもおすすめ。

ヴィンテージ加工されたワイドデニムやテーパード、スラックスなど、様々なシルエットのボトムスとの相性も抜群です。



今期再販は無いらしく、まだ出品するか悩んでいるため現在値下げは考えておりません。



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: クレイル

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 再販なし CLEL

クレイル

モヘアブレンド

シャギー

デザイン

ニット