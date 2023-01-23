『《R》赤志野 向付6客 小鉢 懐石 木箱 （240826i5）【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 14時 24分に出品され03月27日 14時 24分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在766件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂きましてありがとうございます。



赤志野 向付6客 で御座います。





割れカケ等目立った傷み無し。

お写真にてご確認ください。





サイズ

約9㎝四方×高さ約7㎝



木箱付







その他お品物と同梱ご希望の方は

ご購入前にお申し付け下さい。

ご購入後の同梱はメルカリのシステム上

不可となっております。



当ページ（メルカリ）で掲載している写真及び

文書を引用・転載することを禁止します。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品 商品の状態: 目立った傷や汚れなし