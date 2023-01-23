『【Starbucks x Curtis kurig】コラボ トートバック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月01日 09時 11分に出品され05月01日 09時 11分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在186件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 とっても、レア★★★

日本未発売！！！

アメリカ限定販売で、即完売した、とってもお得なアイテムです！



ブランド: Starbucks スタバ x Curtis kurig の、コラボ



新品、未使用、タグ付き





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【Curtis Kurig 】

アメリカで、人気のストリートアーティスト★ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: スターバックス カラー: ブラック系/ホワイト系

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【Starbucks

x

Curtis

kurig】コラボ

トートバック