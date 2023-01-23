『FENDI トートバッグ ペカン柄 大容量 A4収納可能 レザー ブラウン【2024年最新】 』はヤフオクでから04月22日 21時 18分に出品され04月22日 21時 18分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在600件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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○タイトル



FENDI トートバッグ ペカン柄 大容量 A4収納可能 レザー ブラウン ハンドバッグ ショルダーバッグ





○メーカー

FENDI

フェンディ





○モデル







○サイズ

縦 30cm

横 35cm

マチ 13cm

ハンドルの高さ 35cm





○付属品

写真にある通りになります。

※スタンドは付属されません。



○商品説明

ご使用に概ね問題ありません。







中古品ですのでご理解のある方、ご購入お願いします！すり替え防止のため基本的にNCNRでお願いします。



ご購入後はなるべく早く簡易清掃、簡易梱包にて発送致します。



即購入OKです!



値下げ交渉も可能な範囲でご対応いたしますのでコメントお待ちしております！



希望価格設定の機能でのお値下げは致しておりません。コメントにて希望価格を教えていただけるとありがたいです。



ご質問等、お写真追加等も対応いたしますのでコメントよろしくお願い致します！



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カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: フェンディ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ FENDI

トートバッグ

ペカン柄

大容量

A4収納可能

レザー

ブラウン