『美品⭐️CELINE パリマカダム ショルダーバッグ レザー キャンバス 黒系【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 09時 10分に出品され03月20日 09時 10分に終了予定です。即決価格は9,516円に設定されています。現在117件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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《アイテム》

セリーヌ CELINE トリオンフ ブラゾン

パリマカダム レザー キャンバス

ショルダーバッグ クロスボディ 斜め掛け

ブラック レディース メンズ



＊大手リサイクルショップにて購入しました



《付属品》

バッグのみの発送になります



《状態》

少し角スレはあったり、ファスナープルが社外製のものになっていたりします。

ですが、キャンバス部分にダメージはなく、まだまだお使い頂けます⭕️



《生地》

キャンバス レザー



《カラー》

ブラック 黒



《サイズ》

タテ:32cm

ヨコ:33cm

マチ:7cm

ショルダー:103cm

＊平置き実寸になります。



《発送方法》

簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

また、遅れる際は連絡させて頂きます。



《保管場所》

クローゼットの中で保管していました！



《ペット・喫煙者》

いません！



＊ご購入前にプロフィールをご覧ください^_^＊



＊他フリマサイトでも掲載していますので、急遽削除する場合がございます。ご了承ください。＊



《管理番号》

01-24-7-33-802m8839000326 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品⭐️CELINE

パリマカダム

ショルダーバッグ

レザー

キャンバス

黒系