『ラッセルモカシン スポーティングクレイチャッカ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月06日 07時 53分に出品され04月06日 07時 53分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在384件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ラッセルモカシン

スポーティングクレイチャッカ



サイズ表記が消えてしまいましたが確かUS8E(26.5㎝) だったと思います。

ソール部を測ってみたところ約29㎝でした。



よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: ラッセルモカシン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ラッセルモカシン

スポーティングクレイチャッカ