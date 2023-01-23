『ジェジュン ペンライト２本【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 18時 13分に出品され03月13日 18時 13分に終了予定です。即決価格は7,487円に設定されています。現在521件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらで購入し和歌山公演にて一度使用しました。

２本セット

電池なしにて発送します。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 目立った傷や汚れなし