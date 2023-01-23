『【新品未開封】セイコー5スポーツSBSC009 SEIKO【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 16時 32分に出品され03月14日 16時 32分に終了予定です。即決価格は26,519円に設定されています。現在57件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未開封です。

大切に保管しています。



人気のセイコー5スポーツ

SBSC009

定価59400円



値下げはしておりません



メカニカル 自動巻（手巻つき）

最大巻上時41時間

ケース材質：ステンレススチール

バ



SEIKO 5スポーツ Field Sports Style SBSC009（ホワイト）

ブランド：SEIKO Seiko 5 Sports Specialist Style

アナログ式/デジタル式：アナログ式

腕時計の駆動方式：自動巻き

ケース形状：ラウンド

腕時計表示機能：ワールドタイム デュアルタイム 蓄光

腕時計本体機能：シースルーバック 耐磁性

アワーマーク：アラビア数字

ケースカラー：シルバー系

ケース素材：ステンレス

ベゼルカラー：シルバー系

ベルトカラー：シルバー系

ベルト素材：ステンレス

防水性能：日常生活用強化

防水性能（気圧）：10.0 気圧

ケース経（mm）：39.4 mm

ケース厚さ（mm）：13.6 mm



SEIKO 5スポーツ Field Sports Style SBSC009（ホワイト）

ブランド：SEIKO Seiko 5 Sports Specialist Style

アナログ式/デジタル式：アナログ式

腕時計の駆動方式：自動巻き

ケース形状：ラウンド

腕時計表示機能：ワールドタイム デュアルタイム 蓄光

腕時計本体機能：シースルーバック 耐磁性

アワーマーク：アラビア数字

ケースカラー：シルバー系

ケース素材：ステンレス

ベゼルカラー：シルバー系

ベルトカラー：シルバー系

ベルト素材：ステンレス

防水性能：日常生活用強化

防水性能（気圧）：10.0 気圧

ケース経（mm）：39.4 mm

ケース厚さ（mm）：13.6 mm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 【新品未開封】セイコー5スポーツSBSC009

SEIKO