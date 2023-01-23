『POLO R/L ビンテージスゥエット 新品未使用品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 13時 19分に出品され03月24日 13時 19分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在315件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 90年代 ラルフのビンテージスゥエット

希少 新品未使用品です

裏起毛 ゆったり セットインスリーブ

サイズ

肩幅 約 53cm

胸巾 約 60cm

着丈 約 69cm

色あせ 変色ありません

他 画像にてご確認お願い致します

※新品未使用品のお値引きはご希望に

添えませんので

メルカリ各種の割引特典をご利用下さい 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ POLO

R/L

ビンテージスゥエット

新品未使用品