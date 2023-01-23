『RADIALL ラディアル B-10 フライトジャケット M デッキジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから05月03日 03時 40分に出品され05月03日 03時 40分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在471件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 RADIALL ラディアル

B-10 フライトジャケット Mサイズ

定価¥47,250



カラー

キャメル ベージュ



状態

フロント中央部に小さなシミ付着あり。

アーム・フロント下部等に色褪せ・色抜けあり。

※主観となりますがvintage加工のように見えます。

その他目立った汚れ付着やダメージ等はありません。



サイズ/ M

平置実寸

着丈65cm

肩幅45cm

身幅54cm

袖丈62cm



カラー···カーキ、キャメル、ベージュ、ライトブラウン



クーティー cootie

WACKO MARIA (ワコマリア)

Supreme（シュプリーム）

NEIGHBOR HOOD (ネイバーフッド)

ROTTWEILER(ロットワイラー)

deluxe(デラックス)

challenger(チャレンジャー)

tenderloin(テンダーロイン)

CALEE キャリー

CRIMIE クライミー

CLUCT クラクト

COOTIE クーティ

WEIRDO ウィアード

RADIALL ラディアル

CHALLENGER チャレンジャー

TENDERLOIN テンダーロイン

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NEIGHBORHOOD ネイバーフッド

ROUGH AND RUGGED ラフアンドラゲット

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deluxe デラックス

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木村拓哉 長瀬智也

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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ RADIALL

ラディアル

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M

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