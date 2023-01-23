『Vin antique Ppse 79 ver.3 動作確認済み【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月19日 11時 27分に出品され04月19日 11時 27分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在942件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ギター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
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¥ 8580
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落札価格8580円
942 入札履歴
終了
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