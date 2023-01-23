『Vin antique Ppse 79 ver.3 動作確認済み【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月19日 11時 27分に出品され04月19日 11時 27分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在942件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 vin antiqueのppse79 ver.3です。

クランチサウンドからオーバードライブまで全部良い音がします。

この価格帯の歪みエフェクターでは、ダントツで良い音だと感じます。

学生さんなら保証期間に関わらず、vin antique社に問い合わせれば無償修理していただけるので、初めての歪みエフェクターにはとてもおすすめです。



あくまでも中古品なのでご了承いただける方のみご購入お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ギター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし