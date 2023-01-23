『Dior Homme 21ss flower logo Tシャツ XS【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 18時 21分に出品され04月23日 18時 21分に終了予定です。即決価格は5,599,999円に設定されています。現在866件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ブランドの魅力】

Diorは、ラグジュアリーファッションの代名詞であり、洗練されたデザインと高品質な素材で知られています。このTシャツは、Diorのアイコニックなロゴが刺繍されており、シンプルながらも存在感があります。



【素材と快適さ】

100%コットン製で、肌触りが良く、通気性にも優れています。日常使いから特別なシーンまで幅広く活躍するアイテムです。



【サイズとフィット感】

XSサイズで、スリムなシルエットが特徴です。スタイリッシュに着こなすことができ、他のアイテムとも合わせやすいデザインです。



- ブランド: Dior

- 色: 黒

- サイズ: XS

- 素材: 100% コットン

- 装飾: 刺繍

- 製造国: イタリア



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ディオールオム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Dior

Homme

21ss

flower

logo

Tシャツ

XS