『lad musician フリルシャツ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 03時 00分に出品され03月27日 03時 00分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在750件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 lad musicianのフリルシャツになります。

lad musician原宿店で購入後数回試着を行いましたが、似合わなかったので出品いたします。

size: 44

color:black

DECHINE：POLYESTER 100%

ドレープ性が強く、柔らかいデシン素材を使用したフリルシャツ。ショルダーラインやスリーブは直線的で、丸みのないシャープなビッグシルエットをつくっています。ポリエステルを使用したしなやかで落ち着いた光沢のあるデシン素材です。薄手でありながら丈夫でしわになりにくく、さらりとした軽い肌触りがあり扱いやすさと上品さを併せ持っています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ラッドミュージシャン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ lad

musician

フリルシャツ