『LONE ★STAR ROLLS - ROYCE SILVER CLOUD Ⅱ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月24日 00時 43分に出品され04月24日 00時 43分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在357件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LONE ★STAR

ROADMASTERS

ROLLS - ROYCE

SILVER CLOUD Ⅱ



箱の状態は綺麗です



コレクションケースにて大切に保管致しておりました。長期保存の為、傷、汚れはあります。写真確認の上、ご購入のご検討お願い致します。



素人の保管ですので、神経質な方はご購入お控え下さい



Size 1/50



種類...外国車





車メーカー/車種...ロールスロイス 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>おもちゃ>>>ミニカー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロールスロイス