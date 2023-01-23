『美品 オーディナリーフィッツ デニムワイドパンツ 1 ベイカータイプ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 10時 27分に出品され03月08日 10時 27分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在558件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 No.951



★ORDINARY FITS



ジェームスパンツ JAMES PANTS



デニムワイドパンツ



ベイカータイプ



ウエストゴム



サイドアジャスター



定価 26400円







★サイズ 【1】



平置き実寸



ウエスト 33cm

股上 40cm

股下 66cm

わたり 40cm

裾幅 25cm



素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい。







★カラー インディゴ







★商品状態 使用感少なめの美品





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◇あくまでも中古品ですので考慮した上でご購入下さい。







◇撮影環境によって色味は実物とは異なる場合がございますので、質問頂ければお答えします。







◇記載に無い見落としの汚れダメージが許容範囲を超えている場合は【評価前】にご連絡下さい。







◇記載している表現に関して画像で判断出来ない場合は、ご遠慮なくコメント質問して下さい。







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◇コメントのやり取り中であっても購入した方が優先になりますので、ご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: オーディナリーフィッツ

カテゴリ ファッション

レディース

パンツ タグ 美品

オーディナリーフィッツ

デニムワイドパンツ

1

ベイカータイプ