『carhartt アクティブジャケット MOS モスグリーン フェード M相当【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 14時 00分に出品され03月13日 14時 00分に終了予定です。即決価格は15,626円に設定されています。現在155件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 タグ欠損してますがM相当で、間違いなく多くの人が求めてるゴールデンサイズです。

状態は目立った傷汚れがなく程よいフェードのみを感じる1番良いコンディションです。

サイズ、状態、カラー全て完璧です。



肩幅···55cm

身幅···63cm

袖丈···63cm

着丈···63cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: カーハート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ carhartt

アクティブジャケット MOS

モスグリーン フェード M相当