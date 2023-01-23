『美品✨keisuke kanda 勲章付きブルゾン ケイスケカンダ 激レア【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 13時 18分に出品され04月22日 13時 18分に終了予定です。即決価格は14,990円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 美品✨

定価60000円

keisure kanda

ブルゾン

アウター

ジャケット

日本製

希少 レア 入手困難

裏ボア



カラー···オフホワイト×ピンク

柄・デザイン···刺繍

ジップ・ボタン···ボタン留め

フード···フードなし

季節感···冬



サイズ…2

身幅52

着丈67



とてもかわいいです★



圧縮してコンパクトに発送予定です★ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ケイスケカンダ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品✨keisuke

kanda

勲章付きブルゾン ケイスケカンダ 激レア