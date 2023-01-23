『180/セイコー LM ロードマチック カットガラス 5606-7290【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 09時 01分に出品され03月16日 09時 01分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在772件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1973年に セイコーから発売されたセイコー LM ロードマチック

25石 自動巻 になります。(5606-7290)



風防は３面のカットガラスになっています。



本来はリューズを１段引くとカレンダーの修正が出来ますが

本品はできません。しかしカレンダー自体は動作しています。

曜日表示は英語と日本語となります。



本体サイズ：横 35 ｘ 縦 40 mm、厚み10 mm (横はリューズを含まず)



バンドは社外品のレザーバンドが取り付けられています。

バンドは使用できますが使用感がありますのでおまけ程度とお考えください。



現状の日差は 平置きで±1分前後で動作しておりますがオーバーホール歴は不明です。また、タイムグラファーで計測したわけではありませんのであくまでも目安としてお考え下さい。古い物の為 落札後に環境、姿勢、温度などで精度の誤差がある可能性もございます。到着後の精度に関しては保証ができかねます。オーバーホール歴不明ですのであくまでもメンテナンス前提という事でお願い致します。



状態に関しては記載漏れもあるかもしれませんので気になるような

箇所がある場合はコメントにてお願い致します。





外観：風防に薄いスレがありますが綺麗な方です。

ケースに経年による若干のダメージがあります。



防水テスト行っておりませんので防水の保証できません。



時計、小物の発送に関しての注意：

ヤマトのネコポスでの出荷にかぎり送料はこちらで負担いたします。

ただし、荷物の紛失等の保証は当方ではできません。

紛失した場合の保証はネコポスの場合は3000円になります。

それ以上の保証はございません。補償金を差し引いた差額もリターンできません。万が一の紛失を回避されたい場合は送料は購入者様負担でクロネコヤマト、ゆうパック着払いでお送りいたします。

上記発送方法をご希望の場合は購入前に必ずお知らせください。

変更して再出品いたします。購入後の変更はできませんので

ネコポスでの発送となります。



そのままご購入された場合 発送中の紛失の補償リスクを踏まえたうえでご購入したと判断いたしますので宜しくお願いいたします。



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時計 ウォッチ watch vintage SEIKO CITIZEN レア 希少 昭和 レトロ レア 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: セイコー

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 180/セイコー

LM

ロードマチック

カットガラス

5606-7290