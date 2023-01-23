『MM6マルジェラ ワンピース【タグ付き】【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 16時 57分に出品され03月10日 16時 57分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在206件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ニューヨークで購入した

MM6マルジェラのワンピースです。

正規品です。



結局買って一度も着なかったので、

出品します。

タグ付き

自宅保管品に、ご理解ある方でお願いします。



床置きの大体のサイズ参考程度

縦肩から下まで約145cm

横ウエストあたり約40cm

ストレッチ素材です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: エムエム6メゾンマルジェラ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ MM6マルジェラ

ワンピース【タグ付き】