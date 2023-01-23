『ノスタルジカ リトルマーメイド アリエル ポーチ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 07時 31分に出品され03月28日 07時 31分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在92件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品未開封の物を送らせて頂きます。

写真の袋から出ている写真は自分用のもので柄の確認のため載せました。



サイズ感の写真も載せておりますのでご確認お願いいたします。



予備で購入しました。出品悩んでる為こちらのお値段で即決される方のみお願いいたします。

値引きしていません。



＊お値下げ、バラ売り、お取り置きしていません。

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す。ご了承ください。



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＊購入後袋に入れて保管していました。

上から重ねて置いてたりしたりもしていの

で、袋などのパッケージにダメージある物もあり

ます。素人保管になりますので、

気になる方は申し訳ございませんが、

購入をお控えください。





ご不明点ございましたらコメントよろしくお願い致します。

どうぞよろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ノスタルジカ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ノスタルジカ リトルマーメイド アリエル ポーチ