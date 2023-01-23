『マイケルコース/MICHAELCORS/ショルダーバッグ/長財布/クラッチバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月12日 02時 09分に出品され05月12日 02時 09分に終了予定です。即決価格は8,662円に設定されています。現在189件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【状態説明】

◆未使用の商品です



【外側】 肩紐の上部が引っ掛け棒の跡がついております



8、9年前に沖縄の免税店にて購入しました。

それから1度も使用することなく自宅保管で

保管しておりました。



未使用品ですが、素人の自宅保管が気になる方はご遠慮ください。



カラー···ブラック



サイズ：横21cm×縦12cm×マチ3cm(実寸を計測)

取り外し可能ショルダー115cm〜132cm

(金具を含む/調整7穴)

素 材：レザー(色:ブラック)

金具の色:ゴールド

仕 様：ターンロック開閉式

(外側/背面)オープンポケット×1

(メイン)ファスナーポケット×1、札入×1、カード入×14、フラットポケット×2

付属品：ございません。



【オススメポイント】

レザーの艶が目を惹くクロスボディバッグ。

チェーンは取り外し可能なので、クラッチバッグや長財布としてもお使いいただけます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: マイケルコース

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ マイケルコース/MICHAELCORS/ショルダーバッグ/長財布/クラッチバッグ