『正規品、一度のみの使用 セリーヌ ホリゾンタルカバ トートバッグ レザー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 14時 02分に出品され04月18日 14時 02分に終了予定です。即決価格は31,688円に設定されています。現在241件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 セリーヌ〈CELINE〉の ホリゾンタルカバ トートバッグでお色はベージュです。



2017年に東京の二子玉川高島屋の店舗にて購入したお品物【正規品】で1度短時間使用したのみ。ほぼ未使用のまま自宅保管。



前デザイナーフィービー期の旧ロゴタイプ。



最初から天然皮革の特徴の色ムラ・シワ等多少有り。

一度使用後ほんの僅か底角にスレの様な箇所があり、画像でご確認ください。

保管による畳みクセ、シワあり。





【サイズ】縦約31 横約38cm

底マチ約18 横マチ約17cm

素人採寸のため誤差はご了承ください



【仕様】内側→ファスナーポケット×1



【カラー】ベージュ



【素材】レザー



【付属品】

ブランド専用収納袋1枚

ケアカード(簡単な取扱説明書)



底部分を平らに畳んで〈らくらくメルカリ便〉にて発送。多少の畳みジワ等ご了承ください



●注意●

※あくまでも一度人の手に渡ったUSED品になりますので見落し等がある可能性有り。ご了承ください。

※自宅保管品のため神経質な方・完璧をお求めになられる方はご購入をお控えください。

※すり替え防止のため、返品は致しかねますのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: セリーヌ

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