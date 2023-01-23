『HOLICC リュックサック 黒【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 06時 28分に出品され03月21日 06時 28分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在719件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前に購入しました。



表面にうっすら白い汚れがあります。(写真13枚目参照)使用している分には気になりませんでした。



【多機能デザイン】

HOLICのリュックサックは、複数のポケットを備え、収納力に優れています。スケートボードや日常使いに最適です。



【耐久性のある素材】

ナイロン製で、耐久性が高く、長期間使用できます。アウトドアやスポーツシーンでも安心して使えます。



【スタイリッシュな外観】

シンプルな黒色デザインは、どんなスタイルにも合わせやすく、普段使いから特別なシーンまで幅広く活躍します。



- ブランド: HOLIC

- 色: 黒

- タイプ: リュックサック

- ポケット数: 複数

- 素材: ナイロン



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ストリート系スポーツ>>>スケートボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし