『SUPER HIGH DENSITY WEATHER CLOTH BLOUSON【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 16時 57分に出品され03月10日 16時 57分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在327件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AURALEE SUPER HIGH DENSITY WEATHER CLOTH BLOUSON

(A21SB02HO)

オーラリーのハリのある生地を使ったシャツブルゾンです。

メルカリでも出品されることが珍しい商品かと思います。



color : BLUE(サックス)

size : 4

price : ¥52,800+tax

数回着用の美品



長超綿のスーピマコットンを強度を増すために追撚した糸を使用し、タテ糸ヨコ糸に微妙な濃淡の色差をつけた糸を限界まで度目を詰めて織り上げた、超高密度ウェザークロス。

機能的な撥水性、ハリ感と迫力のある独特な素材感が特徴です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: オーラリー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ SUPER

HIGH

DENSITY

WEATHER

CLOTH

BLOUSON