『iPad Magic keyboard A2261 MXQT2J/A【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 14時 44分に出品され03月24日 14時 44分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在727件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使用回数10回程度です。

使用に伴う多少の汚れあります。

目立つ傷はありません。

シリーズ名···Magic Keyboard 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル